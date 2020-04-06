В Китае установили время сохранения коронавируса на поверхностях [ Редактировать ]
Стало известно, что коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели. Об этом сообщает South China Morning Post.
Группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний исследовали, сколько времени может жить вирус на различных поверхностях.
Так, при комнатной температуре на печатной бумаге коронавирус держался до трех часов, а на обработанной древесине и ткани - стандартной хлопчатобумажной лабораторной куртке - он исчез уже на второй день. Кроме того, на стекле и банкнотах вирус сохранялся около четырех дней, а на нержавеющей стали и пластике он был заметен от четырех до семи дней.
Как сообщается, что обычные дезинфекторы, включая отбеливатель, отлично справляются с "убийством" вируса, а мытье и дезинфекция рук остаются одними из самых простых и надежных способов избежать заражения.
Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.
по теме
В Китае 4 апреля почтят память жертв коронавируса
Во время церемонии государственные флаги по всей стране будут приспущены
Новая вспышка: в Китае за сутки зафиксировали 1,6 тысяч заражений коронавирусом
Как отметил врач, до этого Китаю удавалось сдерживать распространение болезни
В Украину прибыл самолет с гуманитарной помощью от Китая
По данным Кабмина, самолет доставил в Украину наборы для выявления коронавируса
"Можно выбросить в Дунай": Китай прислал Словакии бракованные тесты
В Словакии получили китайские тесты, которые не способны выявить коронавирус COVID-19
Как появился коронавирус: в Китае нашли нулевого пациента
Несмотря на то, что о вирусе объявили только 31 декабря, первый пациент появился гораздо раньше