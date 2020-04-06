В Испании уменьшилось число зараженных коронавирусом [ Редактировать ]
За сутки коронавирусом в Испании заразились 4273 человека, что является самым низким показателем с 22 марта. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным Министерства здравоохранения, в понедельник общее число заражений достигло 135 тыс. человек.
Также который день подряд фиксируется незначительное уменьшение смертности от вируса. Так, в понедельник умерли 637 человек по сравнению с 674 погибшими в воскресенье.
Это самый низкий показатель с 24 марта. Всего от коронавируса скончались более 13 тыс. испанцев.
Ранее мы писали, что в Европе начнется ослабление карантина.
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