За последние 12 дней средний темп прироста зараженных коронавирусом составляет 27%. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге.

Ляшко также отметил, что количество случаев коронавируса в Италии и Испании существенно уменьшилось.

"Средний темп прироста за последние 12 дней в Украине составляет 27%, а за последние сутки мы имеем прирост в 7%", - сказал Ляшко.

В Минздраве сообщили, что в Украине за минувшие сутки умерли шесть инфицированных коронавирусом, большинство из них - пожилые люди с хроническими заболеваниями.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.