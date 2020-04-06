Пандемия коронавируса: в МОЗ оценили темп распространения [ Редактировать ]
За последние 12 дней средний темп прироста зараженных коронавирусом составляет 27%. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге.
Ляшко также отметил, что количество случаев коронавируса в Италии и Испании существенно уменьшилось.
"Средний темп прироста за последние 12 дней в Украине составляет 27%, а за последние сутки мы имеем прирост в 7%", - сказал Ляшко.
В Минздраве сообщили, что в Украине за минувшие сутки умерли шесть инфицированных коронавирусом, большинство из них - пожилые люди с хроническими заболеваниями.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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