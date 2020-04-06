Во Львовской области произошло жуткое ДТП. В следствие аварии погибли двое правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области.

Как сообщается, в ДТП погиб капрал полиции младший инспектор-кинолог Кинологического центра и рядовой полиции. Обоим парням было по девятнадцать лет.

На сайте полиции подробности ДТП не указывают.

Ранее мы писали о том, что по дороге на работу погибла сотрудница клиники "Охмадет". Также в Кривом Роге произошла жуткая авария.