Под Львовом в ДТП погибли двое полицейских [ Редактировать ]
Во Львовской области произошло жуткое ДТП. В следствие аварии погибли двое правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области.
Как сообщается, в ДТП погиб капрал полиции младший инспектор-кинолог Кинологического центра и рядовой полиции. Обоим парням было по девятнадцать лет.
На сайте полиции подробности ДТП не указывают.
Ранее мы писали о том, что по дороге на работу погибла сотрудница клиники "Охмадет". Также в Кривом Роге произошла жуткая авария.
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