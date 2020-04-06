В воскресенье, 5 апреля, около 15:40 между поселком Лиман и городом Змиевом в Харьковской области произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

"40-летний водитель автомобиля "Renault" с полуприцепом превысил скорость и не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и перевернулось", - говорится в сообщении.

В результате водитель автомобиля получил ссадины лица. Его доставили в больницу.

Отмечается, что мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения.

После заключения медиков полицейские составили в отношении водителя протокол по ст. 130 (управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушение данной статьи влечет за собой наложение штрафа в размере 10200 гривен с лишением права управления транспортными средствами на один год.

Также нарушителя привлекли к административной ответственности по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) КоАП, что влечет за собой наложение штрафа в размере 340 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года.

Ранее сообщалось, что под Львовом в ДТП погибли двое полицейских.