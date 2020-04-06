Вооруженные силы по всей Европе массово сворачивают участие в боевых операциях за границей и вводят строгий карантин, чтобы остановить распространение коронавируса среди военных. Об этом сообщает Reuters.

Из-за того, что правительства многих стран мобилизовали военных для сдерживания распространения инфекции, в вооруженных силах отмечается резкий рост числа зараженных. Кроме того, солдаты вынуждены жить в тесных казармах, что делает их еще более уязвимыми для вируса.

В Германии мобилизовали 15 000 военных, чтобы помочь местным властям справиться с кризисом. В Польше задействовали тысячи военнослужащих для патрулирования улиц во время карантина, дезинфекции больниц и усиления пограничного контроля. В Италии армия помогает хоронить умерших.

"Если вооруженные силы будут широко использоваться (в операциях по сдерживанию COVID-19 - ред), то вирус будет обнаружен примерно у 20% из них", - считает Джек Уотлинг, старший научный сотрудник Королевского Объединённого институт оборонных исследований Великобритании.

Чтобы сдержать инфекцию среди военных, в Германии временно отмены переклички и построение войск. В турецких вооруженных силах введено "социальное дистанцирование" в столовых и общежитиях. 5 апреля Турция заявила, что ограничивает боевые операции в Сирии, поскольку среди армейцев ширится коронавирус.

Во Франции 600 военнослужащих заразились коронавирусом, заявил в пятницу, 3 апреля, министр обороны. Французские военно-морские суда в Ормузском проливе больше не останавливаются в портах, кроме Абу-Даби. Отменены вылеты боевой авиации, отмечаются задержки с разгрузкой военных самолетов.

Великобритания и Турция отказались сообщить, сколько военнослужащих было проверено на вирус COVID-19. В Министерстве обороны Италии предоставили информацию только об офицерах. Заражен начальник штаба Сальваторе Фарина и дюжина высокопоставленных офицеров. Один подполковник умер.

В Испании, которая стоит на втором месте после США по количеству инфекций, положительный результат на коронавирус дали анализы 230 военных. Около 3 000 военнослужащих находятся в самоизоляции.

Начальник штаба обороны Испании генерал ВВС Мигель Анхель Вильярройа заявил, что вирус не повлиял на ход военно-морских операций,. В то же время прервана ротация контингента, который принимает участие в операции ЕС "Аталанта" на Африканском Роге.

Представитель министерства обороны Германии сообщил, что инфицированы 250 военных, из них менее десяти были госпитализированы. Заболели несколько солдат, служащих в миссии НАТО в Литве.

Немецкие войска, отправляющиеся в Афганистан, сначала подвергаются 14-дневной самоизоляции. Такое правило ввелио после того, как коронавирус был выявлен у четырех итальянских солдат, дислоцированных в Кабуле. Из-за эпидемии на родину возвращаются 200 из 800 итальянских солдат, дислоцированных в Ираке.

Показательным является пример американского авианосца "Теодор Рузвельт", где коронавирус со скоростью лесного пожара распространяется среди экипажа. На атомном судне с 5000 моряков на борту объявлен карантин, оно пришвартовано на Гуаме.