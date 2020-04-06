Бориса Джонсона подключили к аппарату ИВЛ: власти Великобритании опровергли информацию [ Редактировать ]
В офисе премьер-министра Великобритании опровергли сообщения ряда российских пропагандистских СМИ о том, что премьер-министра Бориса Джонсона подключили к аппарату искусственной вентиляции легких из-за заболевания COVID-19. Об этом сообщает Daily Mail.
О том, что Джонсон подключен к аппарату ИВЛ сообщали "РИА Новости" и "Sputnik" со ссылкой на собственные источники.
"Это дезинформация. Наши специализированные правительственные подразделения наблюдали рост фейковых и неправдивых историй с момента начала пандемии коронавируса. Важно, чтобы любая дезинформация была быстро остановлена ", - прокомментировал ситуацию спикер Джонсона.
Ранее представитель британского премьера заявил, что Джонсон остается в больнице для обсервации после госпитализации в воскресенье ночью из-за коронавируса COVID-19.
В своем Twitter Джонсон написал, что находится в "хорошем настроении" в больнице в Лондоне и достаточно здоров, чтобы исполнять обязанности премьера.
Джонсон отметил:
Прошлой ночью по совету моего врача я был госпитализирован в больницу для некоторых рутинных тестов, поскольку у меня все еще наблюдаются симптомы коронавируса.
Кроме того, о заражении коронавирусом сообщила 32-летняя беременная невеста Джонсона - Кэрри Симондс.
Заболеть COVID-19, будучи беременной, это, конечно, тревожно. Я провела прошлую неделю в постели с основными симптомами коронавируса.
По ее словам, сейчас она чувствует себя лучше.
Джонсон - первый лидер крупной державы, объявивший, что болен коронавирусом. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в начале месяца оказался в изоляции после того, как его жена показала положительный результат на вирус.
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель оба сдали анализы, но результаты были отрицательными. Меркель находится в самоизоляции.
Вместе с Борисом Джонсоном на больничный из-за вируса COVID-19 отправился и министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок. Как и шеф, он сообщил о своем диагнозе в Twitter.
По словам Хэнхока, анализы были проведены по рекомендации врачей. Министр добавил, что симптомы слабые и он он продолжит работать из дому, находясь в самоизоляции.
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