В офисе премьер-министра Великобритании опровергли сообщения ряда российских пропагандистских СМИ о том, что премьер-министра Бориса Джонсона подключили к аппарату искусственной вентиляции легких из-за заболевания COVID-19. Об этом сообщает Daily Mail.

О том, что Джонсон подключен к аппарату ИВЛ сообщали "РИА Новости" и "Sputnik" со ссылкой на собственные источники.

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"Это дезинформация. Наши специализированные правительственные подразделения наблюдали рост фейковых и неправдивых историй с момента начала пандемии коронавируса. Важно, чтобы любая дезинформация была быстро остановлена ", - прокомментировал ситуацию спикер Джонсона.

Ранее представитель британского премьера заявил, что Джонсон остается в больнице для обсервации после госпитализации в воскресенье ночью из-за коронавируса COVID-19.

В своем Twitter Джонсон написал, что находится в "хорошем настроении" в больнице в Лондоне и достаточно здоров, чтобы исполнять обязанности премьера.

Джонсон отметил:

Прошлой ночью по совету моего врача я был госпитализирован в больницу для некоторых рутинных тестов, поскольку у меня все еще наблюдаются симптомы коронавируса.

Кроме того, о заражении коронавирусом сообщила 32-летняя беременная невеста Джонсона - Кэрри Симондс.

Заболеть COVID-19, будучи беременной, это, конечно, тревожно. Я провела прошлую неделю в постели с основными симптомами коронавируса.

По ее словам, сейчас она чувствует себя лучше.

Джонсон - первый лидер крупной державы, объявивший, что болен коронавирусом. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в начале месяца оказался в изоляции после того, как его жена показала положительный результат на вирус.

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель оба сдали анализы, но результаты были отрицательными. Меркель находится в самоизоляции.

Вместе с Борисом Джонсоном на больничный из-за вируса COVID-19 отправился и министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок. Как и шеф, он сообщил о своем диагнозе в Twitter.

По словам Хэнхока, анализы были проведены по рекомендации врачей. Министр добавил, что симптомы слабые и он он продолжит работать из дому, находясь в самоизоляции.