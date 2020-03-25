В среду, 25 марта, канцлер Германии Ангела Меркель сдала второй тест на коронавирус, он, как и предыдущий, показал отрицательный результат. Об этом сообщает Berliner Kurier.

Информацию о том, что второй тест был также отрицательный подтвердил пресс-секретарь Штеффен Сейбер. По его словам, с канцлером Германии все в порядке, она находится дома на карантине.

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Напомним, Ангела Меркель ушла на домашний карантин после того, как ей сообщили, что она общалась с врачом, у которого был положительный результат на коронавирус.

После этого 23 марта Меркель сделали первый тест на коронавирус. Его результат был отрицательным.

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