Італійка здолала коронавірус у 104 роки [ Редактировать ]
Як Світовий банк допомагатиме найбіднішим країнам боротися з пандемією? Хто став найстарішим пацієнтом, що здолав коронавірус? Та як дрони допомагають протистояти COVID-19? Про це та інше - в нашому огляді.
Допомога для найбідніших - Світовий банк виділить 160 мільярдів доларів на протидію пандемії COVID-19. Кошти спрямують до країн із найгіршим економічним становищем. Діятиме програма фінансової підтримки впродовж наступних п`ятнадцятьох місяців. Президент Світового банку Девід Малпес зазначив - організація вже підтримує міністерства охорони здоров`я щонайменше в шістдесятьох п'ятьох країнах світу.
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104-річна італійка одужала після коронавірусу. Жінка стала найстарішою людиною у світі, яка здолала хворобу. Ще сімнадцятого березня її госпіталізували через високу температуру та проблеми з диханням, а напередодні лікарі повідомили - хвора одужала повністю. Втім, поки через вік і задля безпеки - вона перебуває під наглядом лікарів.
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Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар частково працюватиме лікарем, щоби допомогти медикам у боротьбі з коронавірусом. Перш ніж почати свою політичну кар'єру, глава ірландського уряду сім років працював лікарем. Він уже зареєструвався як медик, і чергуватиме одну зміну на тиждень.
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А от головна лікарка Шотландії Кетрін Колдервуд пішла у відставку. Раніше місцеві ЗМІ опублікували фотографії - на яких видно, як Колдервуд разом із родиною відвідала свій заміський будинок. До нього з Единбурга добиратися щонайменше годину автівкою, а це порушення карантину. Головна лікарка спочатку просто вибачилася за свої дії, втім, уже через деякий час повідомила про своє звільнення.
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Світова пандемія вносить свої корективи і в американську політику. Зокрема, через поширення коронавірусу в США Демократична партія повідомила - з'їзд, на якому остаточно оберуть кандидата в президенти від політсили, імовірно відбудеться онлайн. Через заборону масових зібрань. Нині головним кандидатом від Демократичної партії є колишній віцепрезидент США Джо Байден.
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У Стамбулі за недотримання карантинних заходів оштрафували вже понад дві тисячі людей. Загальна ж сума стягнень наразі складає близько двохсот тридцяти тисяч доларів. Також закрили майже сотню установ і закладів, які, попри обмеження, працювали.
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Саудівська поліція почала використовувати дрони для відстеження температури у перехожих. За секунду в об'єктив термальної камери потрапляють понад двадцятеро осіб. Безпілотники застосовують здебільшого на відкритих ринках. Коли камера фіксує температуру, вищу за норму, поліція не пропускає людину на територію.
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У зоопарку Нью-Йорка перший випадок COVID-19. Вірус підхопила тигриця. Симптоми хвороби у тварини помітили тиждень тому - в неї був сухий кашель. Утім, діагноз у національній лабораторії ветеринарної служби США підтвердили лише сьогодні. Кажуть, заразив тварину ймовірно працівник звіринця. Також симптоми коронавірусу виявили ще в трьох тигрів і трьох левів.
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