Полиция Индии подала иск против неизвестного мошенника, который пытался продать в Интернете самую высокую статую в мире за 4 миллиарда долларов. В своем объявлении продавец утверждал, что вырученные средства будут использованы на борьбу с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Мошенник выставил на продажу "Статую Единства", посвященную Сардару Валлабхбхаю Пателю - одному из отцов-основателей Индии. Она находится в индийском штате Гуджарат и почти в два раза выше Статуи Свободы в Нью-Йорке.

Полиция Индии называет попытку продать статую одному из отцов-основателей нации "одним из самых наглых случаев мошенничества" в истории. И заявляет, что киберпреступность возросла на 86% с тех пор, как в стране был объявлен трехнедельный карантин из-за эпидемии коронавируса. Мошенники выставляют на продажу что угодно, начиная от кодов пополнения мобильной связи до подписки на Netflix.

Мошенники даже создали поддельную версию главного национального интерфейса платежей "PM CARES Fund", который обманчиво похож на настоящий. Сайт-близнец быстро заблокировали, но жертвами преступников стали тысячи индусов и жителей других стран.

"Мы получили более 8300 жалоб от частных лиц по всей Индии и других стран, которые перевели тысячи долларов на фальшивые счета", - заявил высокопоставленный сотрудник Министерства внутренних дел Индии. Он добавил, что найти мошенников чрезвычайно сложно. Еще сложнее вернуть потерпевшим их деньги.

Эксперты в области кибербезопасности сообщили, что американские спецслужбы разослали предупреждения о том, что в период неопределенности и роста онлайн-активности активизировались хакеры, которые пытаются воспользоваться текущей ситуацией с коронавирусом. Людей призывают быть осмотрительными при оплате товаров и услуг со своих компьютеров или мобильных приложений, привязанных к платежным картам.