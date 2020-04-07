В Украине еще один человек вылечился от коронавируса [ Редактировать ]
Женщина, у которой первой в Сумах подтвердили коронавирус, выздоровела. Об этом сообщили на брифинге в Сумской ОГА.
Как отметил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Минздрава Украины Владимир Збаражский, второй тест показал, что у женщины коронавируса уже нет.
"Первая больная, у которой был диагностирован коронавирус, на сегодняшний день здорова. Второе исследование, которое мы провели, показало, что у нее нет уже коронавируса", - отметил он.
Збаражский добавил, что сегодня или в течение трех дней ее могут выписать.
Напомним, по состоянию на 09:30 7 апреля, в Украине зафиксировали 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19.
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