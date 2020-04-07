В ночь на 8 апреля украинцы смогут увидеть "розовую луну" [ Редактировать ]
8 апреля жители Земли смогут наблюдать яркое полнолуние, которое должно стать самым крупным и заметным за весь 2020 год. Оно носит поэтическое название "розовая луна", так как знаменует начало цветения земляных флоксов.
Об этом пишет Daily Express.
"Такое явление связано с тем, что когда Луна движется вокруг нашей планеты, ее орбита имеет форму овала. В результате спутник Земли становится ближе или дальше от нас", - говорится в сообщении.
Если во время полнолуния Луна приближается к перигею или к самой низкой орбитальной точке от Земли, астрономы называют это событие суперлунием. Противоположность этого явления, микролуние, наблюдается во время полнолуния в апогее или в самой высокой точке удаленности от Земли.
Астрономы из EarthSky подчеркивают, что апрельское полнолуние покажет самую большую луну в 2020 году. Ожидается, что Луна достигнет своей самой низкой орбиты вечером 7 апреля. "Розовая луна" будет максимально яркой в предрассветные часы 8 апреля.
В астрономии суперлунием считается момент прохождения Луны в пределах 90 % от перигея. В следующий раз луну такой величины и яркости можно будет увидеть 27 апреля и 26 мая 2021 года.
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