В Херсонской области из обсервации сбежали 15 человек/ Фото: Facebook

Полицейские составили админпротоколы на 15 приезжих из временно оккупированной АР Крым, которые сбежали с пункта обсервации в Каланчакском районе Херсонской области. Об этом сообщает полиция Херсонской области в Facebook.

"Через пункт въезда-выезда "Каланчак" из временно оккупированной территории АР Крым в Херсонскую область прибыли 20 человек, их всех поместили в центр обсервации", - говорится в сообщении.

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После проведения медицинского обследования 15 взрослых граждан категорически отказались проходить обязательную обсервацию и самовольно покинули центр (со взрослыми было также двое детей). Они объяснили, что вернутся к себе домой и уже там будут соблюдать самоизоляцию.

В отношении нарушителей режима обсервации сотрудники полиции составили административные протоколы по ст.44-3 "Нарушение правил относительно карантина людей". Всем им грозит штраф от 17 тыс. гривен.

Большинство беглых из Западной Украины и Днепропетровской области.

Напомним, в Украине зафиксированы уже 1668 случаев заражения коронавирусом. За сутки добавились 206 новых инфицированных.

Ранее сообщалось, что в Украине запустили мобильное приложение для контроля обсервации и самоизоляции.