Польша ослабит некоторые ограничения, направленные на борьбу с коронавирусом COVID-19, после Пасхи. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска, передает Reuters.

"После Пасхи мы захотим немного включить экономику", - сказал Краска на пресс-конференции, не вдаваясь в подробности. Он не смог предоставить подробности.

Польша закрыла школы, отели, рестораны, торговые центры, кинотеатры и парки. Прекратили работу косметические, массажные и татуажные салоны, парикмахерские. Продуктовые магазины и аптеки с 10:00 до 12:00 должны обслуживать только пожилых людей. По выходным должны быть закрыты магазины, торгующие предметами домашнего обихода, в том числе стройматериалов. Запрещены собрания больше двух человек, несовершеннолетним запрещено выходить на улицу без сопровождения взрослых.

Карантинные меры резко "тормознули" польскую экономику. Прогнозируют, что ВВП покажет -3,5% в 2020 году. Вырастет безработица, которая до эпидемии была 5,5%. Аналогичный прогноз об Украине выпустил Мировой банк.

На данный момент в Польше 5 341 человек заражены вирусом COVID-19, 164 умерли. Население Республики - 38 млн.