540 млрд євро - для підтримки економіки ЄС, яка постраждала від коронавірусу. Такий пакет заходів узгодили міністри фінансів Спільноти.

А в країнах Європи, де кількість хворих на COVID-19поступово зменшується, вже заговорили про потребу послабити карантин.

Втім, ВООЗ закликає не квапитися зі скасуванням обмежень, навіть якщо спостерігається позитивна динаміка. Про європейські настрої - розкаже Олена Абрамович.

Послаблювати карантин в Італії можуть уже в кінці квітня. Про це заявив прем'єр країни, посилаючись на зниження смертності та збільшення кількості тих, хто одужав, за останні дні. при цьому помирає в країні досі близько півтисячі людей за день.

В сусідній Іспанії вкотре продовжили надзвичайний стан. Цього разу - до 26 квітня.

Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії:

Ми маємо беззаперечні докази, що надзвичайний стан дієвий. Після тижнів боротьби, яка подекуди завдавала нам чимало клопотів, ми бачимо, як ситуація поволі стає підконтрольною. Ми вже здолали пік епідемії. І зараз близькі до спаду поширення інфекції.

В агентстві ЄС з моніторингу захворювань наполягають - пандемія у Європі ще не досягла свого піку. Небезпека залишається великою і хвороба ще довго буде поширюватися Європою. Тож скасовувати карантини ще зарано. Схоже застереження висловили і в Європейському осередку Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Ганс Клюге, регіональний керівник ВООЗ у Європі:

Деякі позитивні ознаки в певних країнах не означають перемогу. Вони надають нам шанс підготуватися до хвороби. Зараз не час послаблювати заходи. Потрібно подвоїти чи навіть потроїти наші спільні зусилля щодо стримування інфекції.

В першу чергу країни мають захистити та посилити ряди медиків на усіх рівнях. Бо прогрес надзвичайно крихкий, і думати, що кінець близько, було б небезпечно. Знімати вимоги про соціальну дистанцію можна лише за умови високої готовності системи охорони здоров'я, наполягли в ВООЗ. Єврокомісія звернулась до країн-членів з рекомендацією продовжити заборону на в'їзд до ЄС до 15 травня.

Комісія закликає до скоординованого підходу щодо продовження карантину, оскільки дії на зовнішніх кордонах можуть бути ефективними тільки в тому разі, якщо їх утілюють усі країни ЄС і Шенгенської зони на всіх кордонах з однаковою датою закінчення і однаковими обмеженнями".

Брюссельські авіалінії уже оголосили, що до 15 травня не літатимуть. Євросоюз, нагадаю, вирішив закрити свої кордони 18 березня. Відтоді до країн шенгенської зони пускають лише громадян або ж тих, хто має довготривалий дозвіл на проживання. Виняток зробили лише для медиків та науковців.