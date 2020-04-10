Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов [ Редактировать ]
Всемирный банк выделит Украине 150 миллионов долларов на социальную защиту населения. Об этом на встрече в Киеве договорились представители Кабинета министров и Всемирного банка, сообщает пресс-служба правительства.
50 млн долларов направят на поддержку уязвимых слоев населения в период эпидемии COVID-19, а 100 млн - на улучшение уровня социальной защиты в целом. Деньги будут напрямую перечисляться в Государственный бюджет.
Уже в мае этого года Украина получит первый транш в размере 50 млн дол. Эти средства будут направлены на выплаты пенсионерам и получателям социальной помощи в связи с инвалидностью. Также за счет этих средств на время карантина будет повышен размер субсидии и назначены субсидии тем, кто из-за карантина потерял работу.
На средства Всемирного банка предполагается расширение программ помощи малообеспеченным семьям, осуществление мер по снижению зависимости получателей от социальных выплат и расширение программы жилищных субсидий.
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