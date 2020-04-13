В Чехии 14 апреля начнутся съемки комедийного сериала под названием "Любовь во время короны". Он расскажет о жизни в Праге в условиях пандемии, сообщает DW.

"Создатели фильма хотят внести свой вклад в преодоление ситуации со вспышкой эпидемии, которую всем людям сейчас приходится переживать", - говорится в сообщении.

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Герои фильма – жители одного пражского дома. Мальчик-подросток, родители которого из-за пандемии застряли за границей, одинокий пенсионер, которому не на кого рассчитывать, кроме себя. А посему он вынужден заботиться о себе сам. А также юная парочка – девушка и парень, чьи отношения подвергаются испытанию в условиях карантина.

"Чешским телезрителям предлагается поделиться собственным опытом на предмет того, как им приходится переживать жесткие ограничения, введенные в стране из-за карантина. Создатели сериала даже создали специальный сайт, где можно выкладывать свои истории, желательно – забавные", – сообщает издание.

Отмечается, что всего планируют снять шесть эпизодов. Правда, сценарий пока написан только для первой серии. Что касается съемок, то они будут проходить с минимальным количеством актеров и другого персонала. Камеры будут управляться дистанционно.

Первый эпизод можно будет посмотреть уже 27 апреля.

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