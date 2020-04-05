Авторы "Офиса" снимут сериал о работе из дома. Об этом сообщает издание Deadline.

Продюсеры сериала "Офис" Бен Силверман и Пол Либерштейн объявили о разработке нового комедийного шоу. В нем речь пойдет о трудовых буднях сотрудников, вынужденных работать в удаленном режиме.

Очевидно, вдохновлялись авторы ситуацией вокруг коронавируса, когда огромное количество тех, кому позволяет их работа, работают из дома.

"Многие из нас ежедневно подключаются к конференциям в Zoom - по вопросам работы и не только. Сейчас у нас новая ситуация, и мы сами ищем способы оставаться на связи и быть продуктивными как на работе, так и в домашних делах", - отметил Бен Силверман.

Отмечается, что главным героем сериала будет босс компании, который в течение целого дня пытается повысить производительность своих подчиненных. Самая большая сложность заключается в том, чтобы заставить их непрерывно поддерживать онлайн.

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