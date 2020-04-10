Актер фильма "Девятые врата" умер от коронавируса [ Редактировать ]
Известный американский актер Аллен Гарфилд скончался в 80-летнем возрасте из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Смерть актера подтвердила его сестра Лоис Гурвиц, сообщает The Hollywood Reporter.
Ранее актриса Рони Блейкли, которая играла жену персонажа Гарфилда в "Нэшвилле" Роберта Альтмана (1975), написала о смерти коллеги в Facebook. Она сообщила, что Гарфилд умер во вторник. Причиной его смерти стал COVID-19.
Аллен Гарфилд родился в 1939 году. Начал сниматься в кино в 30 лет. Он играл роли у Вуди Аллена ("Бананы"), Фрэнсиса Форда Копполы ("Разговор", "Клуб Коттон"), Романа Полански ("Девятые врата") и Вима Вендерса ("Положение вещей", "Когда наступит конец света").
Ранее сообщалось, что актер "Звездных войн" умер от коронавируса.
Также напомним, что ранее коронавирусной инфекцией заразились актеры Том Хэнкс вместе с супругой Ритой Уилсон и "девушка Джеймса Бонда" Ольга Куриленко.
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