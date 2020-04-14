Правоохоронці затримали "чорнобильського" палія [ Редактировать ]
Поліцейські Київщини встановили чоловіка, який причетний до виникнення чергової пожежі у зоні ЧАЕС. Правоохоронці з'ясували, що підпал на одній із ділянок здійснив 37-річний місцевий житель.
Чоловік спалював сміття на своєму подвір'ї, а рештки тліючого багаття, вивіз за село і висипав на суху траву. Вітром вогонь перекинуло на територію лісу, а далі у зону відчуження, де сталася масштабна пожежа. Чоловік бачив, що вогонь пішов далі, однак не повідомив ані рятувальників, ані поліцію, а намагався самотужки погасити полум'я.
по теме
Кабмін розгляне посилення відповідальності за підпали
Йдеться насамперед про підвищення адмінштрафів і можливість кримінальної відповідальності за навмисні підпали
ДСНС закликає не довіряти фейковим повідомленням про пожежу у Чорнобильській зоні
Загрози для критичних об'єктів у зоні відчуження через пожежу немає, - про це повідомили в ДСНС
Пожежа у Чорнобильській зоні впритул наблизилася до житлових будинків
Останні кілька діб місцеві мешканці живуть у стані майже вогневої облоги
У Чорнобильській зоні триває боротьба з масштабними лісовими пожежами
У мережі з'явилося відео з кабіни пожежної автівки - на ньому видно, що вогонь перекинувся на місто Чорнобиль
Чорнобильською зоною шириться масштабна пожежа
Через поривчастий вітер площа пожежі зросла до 35 гектарів