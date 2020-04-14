Поліцейські Київщини встановили чоловіка, який причетний до виникнення чергової пожежі у зоні ЧАЕС. Правоохоронці з'ясували, що підпал на одній із ділянок здійснив 37-річний місцевий житель.

Чоловік спалював сміття на своєму подвір'ї, а рештки тліючого багаття, вивіз за село і висипав на суху траву. Вітром вогонь перекинуло на територію лісу, а далі у зону відчуження, де сталася масштабна пожежа. Чоловік бачив, що вогонь пішов далі, однак не повідомив ані рятувальників, ані поліцію, а намагався самотужки погасити полум'я.