Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол вылечился от коронавирусной инфекции и решил помогать больным гражданам.

Об этом сенатор сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, чтобы помочь нуждающимся он пошел волонтером в одну из больниц и приходит на помощь пациентам с любыми заболеваниями.

"Я начал волонтерство в местной больнице, чтобы помочь тем, кто нуждается в медицинской помощи, в том числе больным коронавирусом. Вместе мы преодолеем это!", - отметил Пол.

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