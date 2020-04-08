Волонтерская помощь: в США сенатор поддерживает больных коронавирусом [ Редактировать ]
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол вылечился от коронавирусной инфекции и решил помогать больным гражданам.
Об этом сенатор сообщил на своей странице в Twitter.
По его словам, чтобы помочь нуждающимся он пошел волонтером в одну из больниц и приходит на помощь пациентам с любыми заболеваниями.
"Я начал волонтерство в местной больнице, чтобы помочь тем, кто нуждается в медицинской помощи, в том числе больным коронавирусом. Вместе мы преодолеем это!", - отметил Пол.
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