В МВД хотят ужесточить штрафы для сталкеров в Чернобыльской зоне [ Редактировать ]
Виновниками лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС скорее всего являются туристы-нелегалы. Чтобы отвадить их не законного посещать запретную и зону и предупредить пожары возле хранилища ядерных отходов в будущем, стоить усилить наказание "сталкерство". С таким предложением выступил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.
Сейчас размер штрафа согласно 461 статье КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" - 310 гривен. В 2020 году Полиция Киевской области составила 59 таких админпротоколов на нарушителей. В прошлом 2019 году, когда после успеха сериала НВО был повышенный интерес к ЧАЭС и зоне целом, было составлен 380 протоколов на нелегальных туристов. В 2018 - 196.
"Они обнаглели уже настолько, что если им тяжело выбираться после своих нелегальных прогулок чернобыльским зарослями, иногда сами звонят в полицию. И приезжают, накладывают админвзыскания и вывозит их из зоны. Такое "такси за админпротокол".
Закон не дает правоохранителям в зоне, в том числе и пограничникам, которые также ловят нарушителей, никакого другого механизма наказания таких искателей приключений. Зона огромная - всю ее проконтролировать невозможно. Пришло время законодателям сделать наказание за "сталкерство" жестче, только там сохраним уникальный природный мир чернобыльской зоны и ее безопасность в целом", - написал Артем Шевченко.
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