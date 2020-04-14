Виновниками лесных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС скорее всего являются туристы-нелегалы. Чтобы отвадить их не законного посещать запретную и зону и предупредить пожары возле хранилища ядерных отходов в будущем, стоить усилить наказание "сталкерство". С таким предложением выступил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

Сейчас размер штрафа согласно 461 статье КУоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" - 310 гривен. В 2020 году Полиция Киевской области составила 59 таких админпротоколов на нарушителей. В прошлом 2019 году, когда после успеха сериала НВО был повышенный интерес к ЧАЭС и зоне целом, было составлен 380 протоколов на нелегальных туристов. В 2018 - 196.

"Они обнаглели уже настолько, что если им тяжело выбираться после своих нелегальных прогулок чернобыльским зарослями, иногда сами звонят в полицию. И приезжают, накладывают админвзыскания и вывозит их из зоны. Такое "такси за админпротокол".

Закон не дает правоохранителям в зоне, в том числе и пограничникам, которые также ловят нарушителей, никакого другого механизма наказания таких искателей приключений. Зона огромная - всю ее проконтролировать невозможно. Пришло время законодателям сделать наказание за "сталкерство" жестче, только там сохраним уникальный природный мир чернобыльской зоны и ее безопасность в целом", - написал Артем Шевченко.