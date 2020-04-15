У США росте кількість інфікованих COVID-19 [ Редактировать ]
Кількість інфікованих коронавірусом у США сягнула вже понад 600 тисяч (608 458). За останню добу в країні підтвердили ще майже 25 тисяч випадків COVID-19. Загалом, від початку епідемії там померло понад 26 тисяч людей. З них, майже половина - жителі Нью-Йорка. Водночас більш, як 48 тисяч одужали.
За словами американських медиків, цього тижня слід чекати піку захворюваності в країні. У Білому домі вже розробляють план щодо зняття карантинних обмежень. Відповідні інструкції надішлють очільникам штатів уже найближчими днями.
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