Обмен пленными: освобожден военнослужащий ВСУ [ Редактировать ]
В четверг, 16 апреля, в рамках обмена пленными освобожден военнослужащий Вооруженных сил Украины Виктор Шайдов. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на Telegram-канале.
Денисова отметила, что в ходе обмена с "ДНР" освободят 9 человек, в том числе украинского военного, которого взяли в плен в 2019 году.
"В частности, среди них - Виктор Шайдов. Он военнослужащий ВСУ. Попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года", - написала она.
Напомним, что 16 апреля начался обмен пленными между Киевом и Донецком.
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