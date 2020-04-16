В четверг, 16 апреля, в рамках обмена пленными освобожден военнослужащий Вооруженных сил Украины Виктор Шайдов. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова на Telegram-канале.

Денисова отметила, что в ходе обмена с "ДНР" освободят 9 человек, в том числе украинского военного, которого взяли в плен в 2019 году.

"В частности, среди них - Виктор Шайдов. Он военнослужащий ВСУ. Попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года", - написала она.

Напомним, что 16 апреля начался обмен пленными между Киевом и Донецком.