Лидеры G7 призвали к реформированию ВОЗ [ Редактировать ]
Лидеры стран "Большой семерки" (G7) заявили о необходимости реформирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
По данным Белого дома, во время сегодняшней видеоконференции лидеры стран G7 договорились обеспечить координацию действий в борьбе с пандемией коронавируса.
"Лидеры G7 договорились сохранять приверженность принятию всех необходимых мер для обеспечения сильного и скоординированного глобального реагирования на кризис в области здравоохранения и связанное с ним гуманитарное и экономическое бедствие, а также для начала сильного и устойчивого восстановления", - говорится в заявлении Белого дома.
Ранее в ВОЗ заявили, что следующие недели будут решающими для борьбы с пандемией.
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