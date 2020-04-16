Лидеры стран "Большой семерки" (G7) заявили о необходимости реформирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

По данным Белого дома, во время сегодняшней видеоконференции лидеры стран G7 договорились обеспечить координацию действий в борьбе с пандемией коронавируса.

"Лидеры G7 договорились сохранять приверженность принятию всех необходимых мер для обеспечения сильного и скоординированного глобального реагирования на кризис в области здравоохранения и связанное с ним гуманитарное и экономическое бедствие, а также для начала сильного и устойчивого восстановления", - говорится в заявлении Белого дома.

Ранее в ВОЗ заявили, что следующие недели будут решающими для борьбы с пандемией.