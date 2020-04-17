Едкий дым, который в четверг, 17 апреля, окутал Киев и пригороды, был принесен из Житомирской области, а не из Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом заявил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает ГСЧС Украины.

"В течение вчерашнего дня в Украине отмечалось повышение скорости ветра до 17-22 м/с. Максимальная скорость ветра отмечалась на территории Житомирской и Киевской областей. В частности, на севере Киевской области, - в Зоне отчуждения. Направление ветра - северо-западный, а значит те продукты горения, которые имелись в зоне отчуждения - не могли попасть в Киев, а вчерашние проблемы связаны с пылевой бурей и перемещением продуктов горения (ощущаемые также и сегодня утром) из Житомирской области", - говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Что качается пылевой бури, то ее принесло с западного направления; она не имеет никакого отношения к перемещению воздушной массы со стороны Чернобыля. Вследствие длительного отсутствия осадков и пересушивания почвы, верхние слои грунта были сорваны сильными порывами ветра и перемещались в приземном слое атмосферного воздуха. Никакой химической и радиологической угрозы такое явление не несет, уверяют чиновники.

В течение ближайших 10 дней осадки в Украине не ожидаются, за исключением крайнего запада Украины. А это значит, что дождь не поможет пожарным тушить тлеющую траву, леса и торфяники.

Специалисты радиационного мониторинга продолжают постоянные замеры уровня радиации и радиоактивных элементов в атмосфере. На данный момент отмечено микроскопическое увеличение в воздухе концентрации цезия-137, а уровень гамма-фона, как в Зоне отчуждения, так и за ее пределами практически не изменился.