Киевляне дышат гарью не из Чернобыльской зоны - Укргидрометцентр [ Редактировать ]
Едкий дым, который в четверг, 17 апреля, окутал Киев и пригороды, был принесен из Житомирской области, а не из Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом заявил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида, передает ГСЧС Украины.
"В течение вчерашнего дня в Украине отмечалось повышение скорости ветра до 17-22 м/с. Максимальная скорость ветра отмечалась на территории Житомирской и Киевской областей. В частности, на севере Киевской области, - в Зоне отчуждения. Направление ветра - северо-западный, а значит те продукты горения, которые имелись в зоне отчуждения - не могли попасть в Киев, а вчерашние проблемы связаны с пылевой бурей и перемещением продуктов горения (ощущаемые также и сегодня утром) из Житомирской области", - говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Что качается пылевой бури, то ее принесло с западного направления; она не имеет никакого отношения к перемещению воздушной массы со стороны Чернобыля. Вследствие длительного отсутствия осадков и пересушивания почвы, верхние слои грунта были сорваны сильными порывами ветра и перемещались в приземном слое атмосферного воздуха. Никакой химической и радиологической угрозы такое явление не несет, уверяют чиновники.
В течение ближайших 10 дней осадки в Украине не ожидаются, за исключением крайнего запада Украины. А это значит, что дождь не поможет пожарным тушить тлеющую траву, леса и торфяники.
Специалисты радиационного мониторинга продолжают постоянные замеры уровня радиации и радиоактивных элементов в атмосфере. На данный момент отмечено микроскопическое увеличение в воздухе концентрации цезия-137, а уровень гамма-фона, как в Зоне отчуждения, так и за ее пределами практически не изменился.
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