В России зафиксирован новый "антирекорд" по заражению коронавирусом [ Редактировать ]
В России за сутки зафиксировали 4069 случаев заболевания коронавирусом, всего в стране 32007 инфицированных. Такого количества зараженных еще не было. Об этом сообщает представитель информцентра о коронавирусе доктор Александр Мясников.
Число умерших пациентов с коронавирусом достигло 273 (+41), выздоровели за сутки еще 286 человек - всего 2590.
При этом в оперштабе сообщили, что эти данные не учитывают статистику республики Алтай, где пока случаев коронавируса зафиксировано не было.
Напомним, что по состоянию на 17 апреля в Украине зафиксировали 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19.
по теме
Впервые мужчина заразился коронавирусом от умершего - СМИ
В Таиланде от коронавируса умер судебно-медицинский эксперт
В Киево-Печерской лавре монах умер от коронавируса
Из Киево-Печерской лавры госпитализировали 47-летнего мужчину с коронавирусом
В Польше зафиксировали "самые трагичные сутки"
Последние сутки стали самыми трагическими с начала эпидемии в Польше
Кто в группе риска коронавируса в Украине
Больше всего женщин умерло в возрастной группе 50-59, мужчин - 60-69 лет
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
По состоянию на вечер четверга, 2 апреля, в Украине зафиксировали 897 случаев коронавирусной