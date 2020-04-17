В России за сутки зафиксировали 4069 случаев заболевания коронавирусом, всего в стране 32007 инфицированных. Такого количества зараженных еще не было. Об этом сообщает представитель информцентра о коронавирусе доктор Александр Мясников.

Число умерших пациентов с коронавирусом достигло 273 (+41), выздоровели за сутки еще 286 человек - всего 2590.

При этом в оперштабе сообщили, что эти данные не учитывают статистику республики Алтай, где пока случаев коронавируса зафиксировано не было.

Напомним, что по состоянию на 17 апреля в Украине зафиксировали 4662 случая коронавирусной болезни COVID-19.