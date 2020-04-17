В Мукачево на период пасхальных праздников закроют все церкви [ Редактировать ]
В городе Мукачево Закарпатской области на период пасхальных праздников закрывают все церкви. Об этом сообщили в Мукачевском городском совете.
Соответствующее решение было принято городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в рамках ужесточения карантинных ограничений.
"С субботы, с 15:00 и до понедельника 6:00 утра прекращают работу все заведения, рынки, учреждения на территории Мукачево и шести сел, входящих в состав ОТГ. Ограничения касаются и религиозных заведений - все церкви до понедельника будут закрыты на карантин", - говорится в сообщении.
При этом разрешено работать аптекам, АЗС и продуктовым магазинам.
Ранее сообщалось, что еще в одном монастыре в Киеве ввели карантин. Также в Киево-Печерской лавре ужесточили карантин.
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