В городе Мукачево Закарпатской области на период пасхальных праздников закрывают все церкви. Об этом сообщили в Мукачевском городском совете.

Соответствующее решение было принято городской комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в рамках ужесточения карантинных ограничений.

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"С субботы, с 15:00 и до понедельника 6:00 утра прекращают работу все заведения, рынки, учреждения на территории Мукачево и шести сел, входящих в состав ОТГ. Ограничения касаются и религиозных заведений - все церкви до понедельника будут закрыты на карантин", - говорится в сообщении.

При этом разрешено работать аптекам, АЗС и продуктовым магазинам.

Ранее сообщалось, что еще в одном монастыре в Киеве ввели карантин. Также в Киево-Печерской лавре ужесточили карантин.