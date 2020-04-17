В Черновицкой области 10 пациентов подключены к ИВЛ [ Редактировать ]
В пятницу, 17 апреля, стало известно, что в Черновицкой области 10 пациентов с коронавирусом или подозрением на COVID-19 находятся на искусственной вентиляции легких. Об этом сообщили в Черновицкой облгосадминистрации.
Сообщается, что всего с 25 февраля в связи с коронавирусом в больницы за помощью обратились 555 жителей области. На данный момент госпитализированы 359 человек, из них у 122 подтвержден коронавирус, остальные - с подозрением.
"В больницах по состоянию на 17 апреля находится 41 пациент в тяжелом состоянии, из них в реанимации - 22, на аппаратах искусственной вентиляции легких - 10", - сообщили в ОГА.
Также отмечается, что в области коронавирус подтвердили у 85 детей, еще 52 ребенка с подозрением на COVID-19. Вылечились 8 детей.
Всего в Черновицкой области по состоянию на 17 апреля было подтверждено 759 случаев заболевания.
Ранее мы писали, что в Винницкой области от коронавируса выздоровели 20 человек.
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