Найкривавіша стрілянина в історії Канади. Чоловік у формі поліцейського розстріляв 16 людей. Та правоохоронці кажуть - жертв може бути й більше. Усі подробиці трагедії - далі.

Цієї ночі жителям провінції Нова Шотландія було не до сну. Упродовж 12 годин поліція полювала на нападника. Перший виклик надійшов із селища Портапік близько 10 вечора.

Кріс Лезер, представник Королівської канадської кінної поліції:

Коли правоохоронці прибули на місце, вони виявили кілька тіл усередині будинку і на подвір'ї. Підозрюваний на той момент утік. Ситуація була хаотична, події розвивалися дуже швидко.

Далі - запалали будинки. Спочатку в тому ж селищі, а згодом за 40 кілометрів від нього. Пізніше з'ясувалося - стрілець спочатку підпалив свій дім, а потім ще декілька навіть у сусідніх селах. За словами очевидців, потім цілив по людях, які вибігали на вулицю з охоплених полум'ям осель. Урешті, загинув у перестрілці з копами. Кажуть, нападник був схожим на поліцейського.

Кріс Лезер, представник Королівської кінної поліції Канади:

Він був у поліцейській формі - якщо не повністю, то деякі елементи одягу точно збігалися. Пересувався автівкою, яка нагадувала машину кінної поліції.

Винуватець трагедії - місцевий житель на ім'я Габріель Вортман. 51 рік, власник стоматологічної клініки. Знайомі й сусіди кажуть - навіть подумати не могли, що чоловік на таке здатен. Помічали лише, що завжди цікавився кінною поліцією. Ще зі школи мріяв стати одним із "червоних мундирів". До злочину ж, найімовірніше, готувався заздалегідь. І, за словами слідчих, перших жертв обрав не випадково. Чому взявся за зброю - з'ясовують слідчі. Версію теракту не розглядають.

Лі Бергман, представник Королівської кінної поліції провінції Нова Шотландія:

Ця жахлива подія надовго запам'ятається не лише жителям Нової Шотландії, а й усім канадцям. Багато людей втратили близьких, друзів, коханих.

Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади:

Я глибоко сумую разом з тими, хто постраждав цієї жахливої ночі. Хочу подякувати правоохоронцям за віддану службу. І людям за допомогу поліції.

Востаннє трагедію такого масштабу Канада пережила понад 30 років тому. В університеті Монреаля нападник розстріляв 14 людей. Відтоді в країні запровадили жорсткий контроль за володінням зброєю. А остання стрілянина - стала наймасовішою за всю історію країни.