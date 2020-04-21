Под Киевом нашли труп в мешке [ Редактировать ]
В Подольском районе Киева прохожие нашли останки человека. Труп был обнаружен во время прогулки с собакой. Об этом сообщает полиция Киева.
На месте происшествия правоохранители обнаружили кости, а при дальнейшем осмотре территории нашли останки тела мужчины, закопанные в мешке в земле. Останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу, полицейские устанавливают личность погибшего.
По данному факту начато уголовное производство по статье "умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направлены на установление всех обстоятельств тяжкого преступления.
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