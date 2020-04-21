В Одесской области на карантин закрывают больницу, в Подольск введут Нацгвардию [ Редактировать ]
Больницу в Подольске Одесской области закрывают на двухнедельный карантин из-за массового заражения медработников коронавирусом. Об этом сообщил в Facebook председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый.
"Учитывая то, что в Подольске наибольшее количество больных среди медработников, областной комиссией по чрезвычайным ситуациям было принято решение об усилении карантинных противоэпидемических мероприятий в городе и районе.
Подольская городская больница закрывается на двухнедельный карантин. Все медработники и пациенты в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирование. Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области проведет во всех помещениях полную дезинфекцию", - написал чиновник.
Как пишет местное издание "Думская", в город введут части Нацгвардии для "выполнения карантинных мероприятий" - дезинфекции в больнице и круглосуточного дежурства на карантинных КПП.
На данный момент в Одесской области подтвердили 146 случаев заражения коронавирусом. 43 случая инфекции выявили в Одессе, 37 - в Подольске и 27 - в Беляевском районе с городом Теплодар.
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