Пандемия коронавируса: количество смертей возросло [ Редактировать ]
Количество умерших от коронавируса COVID-19 в мире достигло 170 368 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.
Всего в мире насчитывается 2 млн 473 тысяч 209 случаев заражения. Более 100 тысяч инфицированных зарегистрировано в:
- США - 787 тысяч 752 (42 тысяч 359 жертв),
- Испании - 200 тысяч 210 (20 тысяч 852),
- Италии - 181 тысяч 228 (24 тысяч 114),
- Франции - 156 тысяч 493 (20 тысяч 292),
- Германии - 147 тысяч 065 (4 тысяч 862),
- Великобритании - 125 тысяч 856 (16 тысяч 550).
- Во всем мире вылечились от коронавирусной инфекции более 651 тысячи человек. Больше всего выздоровевших в Германии 95 200, Испании - 80 587, Китае - 77 775 и США - 72 826.
Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и территориях.
Ранее сообщалось, что Великобритания начинает производство вакцины против коронавируса. А в США вакцину против коронавируса испытали на людях.
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