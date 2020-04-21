Количество умерших от коронавируса COVID-19 в мире достигло 170 368 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Всего в мире насчитывается 2 млн 473 тысяч 209 случаев заражения. Более 100 тысяч инфицированных зарегистрировано в:

США - 787 тысяч 752 (42 тысяч 359 жертв),

Испании - 200 тысяч 210 (20 тысяч 852),

Италии - 181 тысяч 228 (24 тысяч 114),

Франции - 156 тысяч 493 (20 тысяч 292),

Германии - 147 тысяч 065 (4 тысяч 862),

Великобритании - 125 тысяч 856 (16 тысяч 550).

Во всем мире вылечились от коронавирусной инфекции более 651 тысячи человек. Больше всего выздоровевших в Германии 95 200, Испании - 80 587, Китае - 77 775 и США - 72 826.

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и территориях.

Ранее сообщалось, что Великобритания начинает производство вакцины против коронавируса. А в США вакцину против коронавируса испытали на людях.