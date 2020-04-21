В Черниговском райсуде у одного из участников судебного заседания нашли коронавирус, проводят дезинфекцию в здании. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Представители Национальной полиции сообщили руководству суда, что у подозреваемого обнаружен COVID-19.

19 апреля Черниговским районным судом Черниговской области рассматривалось дело об избрании меры пресечения лицу, которое находилось длительное время в розыске и было задержано сотрудниками полиции после возвращения на территорию Украины из Республики Польша.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде домашнего ареста. Отмечается, что все работники полиции, которые контактировали с подозреваемым, находятся в самоизоляции.

Напомним, по состоянию на утро 21 апреля в Украине зафиксировали 6125 случая коронавирусной болезни COVID-19.