Понад чотири мільйони людей пройшли тест на виявлення коронавірусу в США. Про це повідомив президент країни Дональд Трамп. Він додав: у Сполучених Штатах число тих, кого перевірили на інфікування вірусом, у рази більше, ніж в будь-якій іншій країні світу.

Також у Білому домі зазначають - щодня в країні на COVID-19 тестують близько 150 тисяч людей. Водночас Трамп розпорядився припинити видачу віз для іммігрантів. Таке рішення американський президент назвав тимчасовим і наголосив - у зв'язку з пандемію коронавірусу в країні, перш за все, важливо захистити робочі місця громадян США.