США стали лідером із кількості проведених тестів на коронавірус [ Редактировать ]
Понад чотири мільйони людей пройшли тест на виявлення коронавірусу в США. Про це повідомив президент країни Дональд Трамп. Він додав: у Сполучених Штатах число тих, кого перевірили на інфікування вірусом, у рази більше, ніж в будь-якій іншій країні світу.
Також у Білому домі зазначають - щодня в країні на COVID-19 тестують близько 150 тисяч людей. Водночас Трамп розпорядився припинити видачу віз для іммігрантів. Таке рішення американський президент назвав тимчасовим і наголосив - у зв'язку з пандемію коронавірусу в країні, перш за все, важливо захистити робочі місця громадян США.
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