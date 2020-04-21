"Де займати чергу за безкоштовним бензином?" і "чи будуть тепер заправки доплачувати за повний бак"? Такі жарти заполонили українські соцмережі. Та чи є в цих жартах хоч частка правди? І чого чекати українцям від небаченого нафтового падіння? Розкаже Геннадій Вівденко.

Ціни на пальне на українських АЗС мають знизитися. Такою була перша реакція вітчизняних аналітиків на шокове падіння вартості нафти в США.

Артем Куюн аналітик енергетичного ринку:

Ближайшие недели цена на заправках упадет на 2,5-3 гривны, что касается бензина, дизельного топлива. По сжиженному газу также есть потенциал на падение.

Але ж Україна здебільшого орієнтується на Європейські паливні ціни. Та й наслідки "чорного нафтового понеділка" в Америці експерти лише почали аналізувати. Вартість пального й так знижувалася в Україні цілий рік. А під час карантину стався справжній обвал. Популярний бензин А-95 за минулий місяць подешевшав на 30 відсотків. Водночас аналітики кажуть: чергове зниження триватиме недовго.

Дмитро Марунич, співголова Фонду енергетичних стратегій:

Если курс нацвалюты сохранится в текущих параметрах, если нефть не подорожает, то украинские потребители могут получить снижении цены в пределах одного месяца.

Очікують на тимчасові негаразди в українській нафтовидобувній галузі. Споживання знижується.

За попередніми оцінками аналітиків ринку, падіння продажів пально-мастильних матеріалів у березні становило мінус 20%. За їхніми прогнозами, у квітні цей показник буде вже 30-40%. Єдине, що зараз підтримує ринок - це весняна посівна кампанія. В Україні вона вже стартувала.

Геннадій Рябцев, аналітик:

Зараз скорочуються обсяги споживання нафти й нафтопродуктів промисловістю. Якби не аграрні підприємства, які продовжують весняні польові роботи, то це скорочення було б дуже суттєвим, але зараз ми бачимо скорочення лише з боку авіаційної галузі і з боку залізниці та автоперевезень.

Посівна й так відбувається вкрай важко через посуху. Ситуативно аграрії чекають цінової підмоги від АЗС.

Сергій Феофілов, директор компанії "Украгроконсалтинг":

Позитивное влияние на аграрный сектор может быть оказан на поздние культуры. Которые будут сеяться после 15 мая.

Разом із тим українські аналітики не відкидають, що вже за декілька тижнів після завершення карантинних заходів ситуація може докорінно змінитися до підвищення цін на нафтопродукти.