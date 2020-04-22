Астрономы обнаружили танцующую звезду. Об этом пишет svidok.online.

"На поиски этого объекта ученые потратили почти 30 лет. Ее открытие подтверждает общую теорию относительности Эйнштейна", - говорится в сообщении.

Международная группа ученых исследовала сверхмассивную черную дыру. Для этого использовался один из мощнейших наземных телескопов в мире -VLT, который находится в Чили, в Европейской южной обсерватории.

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Эйнштейн предположил, что у объектов, движущихся вокруг других, орбиты не всегда являются замкнутыми. Это было революционное заявление, противоречащее общепринятой концепции ньютоновской механики. Теперь выяснилось, что предположение великого физика было верным.

Оказалось, что звезда S2 движется не по классической орбите в виде эллипса. Траектория этого небесного тела больше напоминает цветок. Ученые полагают, что такая ситуация объясняется близостью звезды к компактному источнику радиации, обозначенному как Стрелец A*.

Исследователи считают, что этот объект может оказаться сверхмассивной черной дырой, масса которой превышают солнечную в 4 млн раз. Чтобы прийти к таким выводам, ученые совершили 330 измерений за 27 лет. При этом ранее подобные странности замечали в движении других объектов в космосе. Однако со звездой S2 данный факт впервые подтвердился.

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