Гигантский астероид размером почти в 4 километра движется по направлению к Земле. Он приблизится на минимальное расстояние с нашей планетой 29 апреля. Об этом пишет Breaking News.

Астероид сняли на видео астрономы из проекта Virtual Telescope. Его название (52768) 1998 OR2.

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Небесное тело диаметром от 1,8 до 4,1 километра ученые классифицировали как потенциально опасное для Земли.

"При этом в день максимального сближения астероида с планетой расстояние между ними будет равно примерно 6,3 миллиона километров, что в 16 раз больше, чем дистанция между Землей и Луной", - говорится в сообщении.



По словам экспертов, падение астероида таких размеров может вызвать глобальную катастрофу вплоть до полного коллапса цивилизации.

К слову, в следующий раз этот астероид приблизится к Земле только в 18 мая 2031 года.

Ранее мы писали о том, что в Лаосе обнаружили следы древнего астероида.