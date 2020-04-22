У побережья Африки пираты захватили украинца [ Редактировать ]
В понедельник, 20 апреля, у берегов западноафриканской страны Бенин пираты напали на судно Tommi Ritscher под флагом Португалии. Бандиты захватили гражданина Украины - члена экипажа - и вывезли его в неизвестном направлении.
Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, пишет ua.news.
Оператором судна Tommi Ritscher (IMO 9656137, флаг Португалии), является немецкая компания Transeste Schiffahrt Gmbh.
"По предварительной информации, в результате нападения захвачен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины - член экипажа судна. Компанией-оператором судна создан кризисный штаб", - сказал представитель МИД.
Украинское посольство в Нигерии обратилось в органы Бенина для уточнения факта похищения украинца. Украинские и зарубежные дипломаты держат дело на контроле.
Ранее сообщалось, что у берегов Габона пираты захватили в плен семь украинских моряков.
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