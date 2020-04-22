В понедельник, 20 апреля, у берегов западноафриканской страны Бенин пираты напали на судно Tommi Ritscher под флагом Португалии. Бандиты захватили гражданина Украины - члена экипажа - и вывезли его в неизвестном направлении.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, пишет ua.news.

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Оператором судна Tommi Ritscher (IMO 9656137, флаг Португалии), является немецкая компания Transeste Schiffahrt Gmbh.

"По предварительной информации, в результате нападения захвачен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины - член экипажа судна. Компанией-оператором судна создан кризисный штаб", - сказал представитель МИД.

Украинское посольство в Нигерии обратилось в органы Бенина для уточнения факта похищения украинца. Украинские и зарубежные дипломаты держат дело на контроле.

Ранее сообщалось, что у берегов Габона пираты захватили в плен семь украинских моряков.