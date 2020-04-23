Все больше в последнее время популяризирована тема здорового и правильного питания. Эксперты часто делают заявления о том, что и можно и что нельзя есть. Так, недавно они рассказали о том, что употребление зеленого лука хорошо повлияет на ваш организм. Об этом передает newsyou.info.

Например, лук улучшает функционирование печени, восстанавливая клетки и уменьшая воспаление жизненно важной железы. Также употребление зеленого лука способствует улучшению кровообращения в организме, что снижает риск появления проблем с кровяным давлением.

Еще одно полезное свойство, которым обладает зеленый лук, обусловлено наличием в его составе антиоксидантов, которые уменьшают окислительный стресс и минимизируют осложнения от сахарного диабета. Также эти вещества помогают превращать углеводы в простые сахара, что препятствует внезапному повышению уровня сахара после принятия пищи.

Также важно отметить, что высокий уровень холестерина существенным образом влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Лук же, благодаря содержанию в нем особых вещества, помогает снижать эти показатели, тем самым минимизируя этот риск.

Еще одним полезным свойством лука называется его роль в плане укрепления костей.

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