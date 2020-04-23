По состоянию на четверг, 23 апреля, в Украине зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом свидетельствует новая статистика от МОЗ.

"Из них 187 летальных, 504 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев", - говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 353 случая;

Волынская область - 188 случаев;

Днепропетровская область - 186 случаев;

Донецкая область - 21 случай;

Житомирская область - 304 случая;

Закарпатская область - 230 случаев;

Запорожская область - 146 случаев;

Ивано-Франковская область - 644 случая;

Кировоградская область - 258 случаев;

м. Киев - 1059 случаев;

Киевская область - 451 случай;

Львовская область - 282 случая;

Луганская область - 27 случаев;

Николаевская область - 99 случаев;

Одесская область - 161 случай;

Полтавская область - 161 случай;

Ровенская область - 396 случаев;

Сумская область - 89 случаев;

Тернопольская область - 499 случаев;

Харьковская область - 101 случай;

Херсонская область - 77 случаев;

Хмельницкая область - 61 случай;

Черновицкая область - 1140 случаев;

Черкасская область - 220 случаев;

Черниговская область - 17 случаев.

Ранее в ВОЗ сделали громкое заявление о коронавирусе.