Коронавирус в Украине: в МОЗ обнародовали статистику [ Редактировать ]
Фото: коронавирус / РБК-Украина
По состоянию на четверг, 23 апреля, в Украине зафиксировано 7170 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом свидетельствует новая статистика от МОЗ.
"Из них 187 летальных, 504 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев", - говорится в сообщении.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 353 случая;
- Волынская область - 188 случаев;
- Днепропетровская область - 186 случаев;
- Донецкая область - 21 случай;
- Житомирская область - 304 случая;
- Закарпатская область - 230 случаев;
- Запорожская область - 146 случаев;
- Ивано-Франковская область - 644 случая;
- Кировоградская область - 258 случаев;
- м. Киев - 1059 случаев;
- Киевская область - 451 случай;
- Львовская область - 282 случая;
- Луганская область - 27 случаев;
- Николаевская область - 99 случаев;
- Одесская область - 161 случай;
- Полтавская область - 161 случай;
- Ровенская область - 396 случаев;
- Сумская область - 89 случаев;
- Тернопольская область - 499 случаев;
- Харьковская область - 101 случай;
- Херсонская область - 77 случаев;
- Хмельницкая область - 61 случай;
- Черновицкая область - 1140 случаев;
- Черкасская область - 220 случаев;
- Черниговская область - 17 случаев.
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