К годовщине Чернобыльской катастрофы 53 тысячи киевлян получат материальную социальную помощь. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"Вчера я подписал распоряжение о предоставлении ежегодной материальной помощи по случаю 34-й годовщины Чернобыльской катастрофы. Одноразовую адресную социальную помощь - от 300 до 600 гривен - получат более 53 тысяч киевлян, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", - сообщил Виталий Кличко.

Также готовится распоряжение о предоставлении ежегодной материальной помощи по случаю Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

"Ее получат более 78 тысяч ветеранов Второй мировой, участники Антитеррористической операции, воины-интернационалисты, участники Революции Достоинства и другие отдельные категории граждан. Выплаты - от 400 до 800 гривен - начнутся уже в начале мая. Всего более 140 тысяч киевлян получат материальную поддержку", - пообещал столичный градоначальник.