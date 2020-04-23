Власти Украины планируют получить от МВФ $1,75 млрд первого транша финансовой помощи по новой программе сотрудничества. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко, сообщает LIGA.net.

"Минимум $1,75 млрд", - сказал министр в ответ на вопрос, каким будет первый транш МВФ.

Марченко заверил, что эти средства пойдут на прямое финансирование госбюджета. Всего в 2020 году Минфин надеется привлечь в бюджет не менее $3,5 млрд от МВФ, уточнил министр.

Мы ведем переговоры относительно увеличения этой суммы. Надеемся получить первый транш до конца мая, меморандум мы уже согласовали на техническом уровне, осталось выполнить последнее условие и принять банковский закон (так называемый "антиколомойский закон" - ред.).

Он отметил, что если "антиколомойский закон" не примут, и Украина не получит денег от МВФ, то это будет архисложная и очень болезненная история.

Мы остановим финансирование многих запланированных расходов, в том числе социальных. Одним словом, придется принимать непопулярные решения и идти на непростые шаги, которые почувствуют на себе все, - сказал глава Минфина.

Ране премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что отсутствие сотрудничества Украины с Международным валютным фондом станет испытанием для банковской системы страны.