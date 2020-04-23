Украинский самолет Ан-225 доставил из Китая в Польшу защитные маски. Однако, как выяснилось, они имеют поддельные сертификаты. Об этом пишет Gazeta Wyborcza.

Таким образом, никто не знает, будут ли эти средства защиты эффективны в больницах.

Президент польской транснациональной корпорацией KGHM Polska Miedź Марцин Хлудзиньски, чья компания оплатила медицинский груз, опубликовал в своем Twitter пост:

Маски, импортируемые из Китая, "имеют все необходимые сертификаты и работают в больницах.

Свой твит Хлудзиньски сопроводил фотографией документов, раскрывая имя одной из компаний, производивших маски - Guangdong Nafei Industrial Holding Co. Ltd. Как пишет газета, компания работает в сфере производства бумаги, а сертификат со знаком CE для масок был дан итальянской компанией Ente Certificazione Macchine (ECM).

Как утверждает газета, сертификаты подделаны китайскими производителями. 3 апреля компания ECM опубликовала сообщение, в котором заявила, что не является уполномоченной в области средств индивидуальной защиты и не выдает сертификаты CE.

"Использование нашего имени и номера в масках является мошенничеством и злоупотреблением, и мы делаем шаги, чтобы отслеживать и сообщать обо всех фальшивых сертификатах", - заявила компания.

Как рассказала изданию профессор Катажина Майшицка, руководитель отдела индивидуальной защиты Центрального института охраны труда, Ente Certificazione Macchine не уполномочен выдавать сертификаты типа UE, которые позволяют производителю маркировать эти продукты знаком CE.

Ранее мы писали о том, что в Израиле начнут производить защитные маски для бородачей.