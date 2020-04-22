Міхеїл Саакашвілі повертається в українську політику [ Редактировать ]
"Назад у майбутнє". Міхеїл Саакашвілі може повернутися в українську політику. Володимир Зеленський запропонував йому обійняти посаду віце-прем'єра з реформ в Уряді, - про це повідомили в Офісі президента. Глава держави уже навіть встиг зустрітися з претендентом.
Чим Міхо запам'ятався українцям? - дивіться у матеріалі.
Інформація про те, що Міхеіл Саакашвілі може стати віце-прем'єром з реформ з'явилася у ЗМІ ще сьогодні зранку. Незабаром новину на своїй сторінці у Facebook підтвердив і сам політик. Написав: отримав пропозицію від Володимира Зеленського. І навіть встиг обговорити умови працевлаштування із прем'єром Денисом Шмигалем. Факт розмови президента із Саакашвілі в на Банковій підтвердили. І додали: "цінують його досвід реформатора".
Міхеіл Саакашвілі - фігура в українській політиці добре відома. Колишній президент Грузії активно підтримував Євромайдан. У 2015 році президент Порошенко надав йому українське громадянство, і, як його називають, Міхо, став губернатором Одеської області. Втім, незабаром Саакашвілі та Порошенко перетворилися з друзів на ворогів. Політик звинувачував главу держави у корупції, а правоохоронці у корупції винили Саакашвілі і відкрили кілька кримінальних справ. Піком конфлікту з командою президента стає словесна перепалка з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим на засіданні Нацради з питань реформ. Обоє тоді мало не побилися.
Я не собираюсь чтоб какой-то проворовавшийся министр, какой-то Аваков - (кидає склянку). - Я закрываю заседание. Тварь! Вор! Свою страну уже довел - катись к черту из моей страны. Я украинец тоже, между прочим! - Нет - Гастролер - Говнюк!
Влітку 2017 року Порошенко позбавляє Саакашвілі українського громадянства. Політик тоді перебував закордоном. За його поверненням, а точніше - проривом українсько-польського кордону, спостерігали усі європейські ЗМІ.
У лютому 2018 року Саакашвілі затримали в одному з ресторанів столиці і депортували.
Вже перебуваючи у Європі Міхо активно підтримував Зеленського, який обіцяв повернути йому громадянство. Вручення політику українського паспорта - стало одним із перших рішень уже Зеленського-президента.
Міхеіл Саакашвілі:
Он не думал, не колебался. Это человек, у которого слова не расходятся с делом. После первого тура он сказал, что мне надо вернуть гражданство. И он вернул. Пацан сказал - пацан сделал!
Торік у травні Міхаел Саакашвілі повернувся в Україну. Відтоді неодноразово наголошував: готовий працювати в команді нового глави держави.
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