Завершення карантину: прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав етапи виходу [ Редактировать ]
В п'ятницю, 24 квітня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про вихід з коронакризи.
- Головне питання - звісно, про карантин. Коли нарешті може бути послаблення? Чи можна вийти з карантину вже до червня? Та чи вважаєте ви справедливим той стан речей, який є зараз, коли, скажімо, церкви відкриті, а перукарні - закриті.
"Уряд пропонує 5 етапів виходу з карантину. Сьогодні ми, базуючись на цифрах Академії наук, маємо підстави говорити про те, що зростання приросту хворих, яке можна назвати піком, ми очікуємо від 3 по 8 травня. Відповідно, урядом прийнято рішення про продовження карантину до 11 травня", - сказав Шмигаль.
З 11 травня ми розпочнем, я сподіваюсь, і є на те підстави, перший етап виходу з карантину, коли ми послабимо певні обмеження, починаючи з можливості відвідувати парки та сквери, відповідно, дамо дозвіл на роботу магазинів роздрібної та оптової торгівлі непродовольчими товарами, та інше. Тобто це етап, коли ми опанували і поставили під контроль рівень захворюваності. Наступний етап - це той етап, коли ми почали знижувати рівень захворюваності і почали вивільняти медичні заклади від захворівших. Третій, четвертий, п'ятий - це завершення карантину.
- Ви говорили, що нам, можливо, доведеться жити в умовах певних обмежень через коронавірус протягом двох років. А що ж у нас залишиться від економіки за цей час? Як вберегти робочі місця і бізнеси, якщо наразі не можна робити жодних впевнених прогнозів щодо того, коли закінчиться пандемія?
Світ не має прогнозів сьогодні. Є здогадки, є передбачення, багато країн світу пробують розрахувати і зробити прогнози. Поки вакцини немає, незрозумілі мутації вірусу, тому готуємось жити з цим вірусом від 1 до 2 років, як готуються провідні економіки світу.
- Влада вже пообіцяла допомогти пенсіонерам як одній з найбільш незахищених груп у суспільстві. Це доплата у тисячу гривень тим, у кого пенсія менше 5 тисяч. Коли люди отримають ці гроші? Та чи є у держави ресурс, щоб провести індексацію пенсій для всіх у травні?
1000 гривень вчора і сьогодні поступили на карточки тих пенсіонерів, які користуються карточками. Це точно. Тисяча гривень тим пенсіонерам, які користуються "Укрпоштою", вчора ,сьогодні і протягом ще 5 днів буде доставлено. Щодо індексації пенсій, то вона буде здійснюватися в травні місяці, з 1 травня починаючи. Це буде 11%. Це та індексація, яка передбачена законодавством. Питання в тому, коли це робити. Ми зробили в травні, щоб підтримати пенсіонерів в цій непростій ситуації. Крім того, маємо програму по підтримці безробітних, по підтримці малозабезпечених сімей, окрема діюча програма по кредитним канікулам для малого і мікробізнесу. Наступна, скоро буде по кредитуванню малого бізнесу, середній і великий - на наступних етапах.
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