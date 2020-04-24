В п'ятницю, 24 квітня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про вихід з коронакризи.

- Головне питання - звісно, про карантин. Коли нарешті може бути послаблення? Чи можна вийти з карантину вже до червня? Та чи вважаєте ви справедливим той стан речей, який є зараз, коли, скажімо, церкви відкриті, а перукарні - закриті.

"Уряд пропонує 5 етапів виходу з карантину. Сьогодні ми, базуючись на цифрах Академії наук, маємо підстави говорити про те, що зростання приросту хворих, яке можна назвати піком, ми очікуємо від 3 по 8 травня. Відповідно, урядом прийнято рішення про продовження карантину до 11 травня", - сказав Шмигаль.

З 11 травня ми розпочнем, я сподіваюсь, і є на те підстави, перший етап виходу з карантину, коли ми послабимо певні обмеження, починаючи з можливості відвідувати парки та сквери, відповідно, дамо дозвіл на роботу магазинів роздрібної та оптової торгівлі непродовольчими товарами, та інше. Тобто це етап, коли ми опанували і поставили під контроль рівень захворюваності. Наступний етап - це той етап, коли ми почали знижувати рівень захворюваності і почали вивільняти медичні заклади від захворівших. Третій, четвертий, п'ятий - це завершення карантину.

- Ви говорили, що нам, можливо, доведеться жити в умовах певних обмежень через коронавірус протягом двох років. А що ж у нас залишиться від економіки за цей час? Як вберегти робочі місця і бізнеси, якщо наразі не можна робити жодних впевнених прогнозів щодо того, коли закінчиться пандемія?

Світ не має прогнозів сьогодні. Є здогадки, є передбачення, багато країн світу пробують розрахувати і зробити прогнози. Поки вакцини немає, незрозумілі мутації вірусу, тому готуємось жити з цим вірусом від 1 до 2 років, як готуються провідні економіки світу.

- Влада вже пообіцяла допомогти пенсіонерам як одній з найбільш незахищених груп у суспільстві. Це доплата у тисячу гривень тим, у кого пенсія менше 5 тисяч. Коли люди отримають ці гроші? Та чи є у держави ресурс, щоб провести індексацію пенсій для всіх у травні?