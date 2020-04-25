Хачериди дисквалифицировали на 5 матчей и оштрафовали [ Редактировать ]
В Беларуси состоялось заседание Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ, на котором рассматривалось и удаление украинского защитника "Динамо-Брест" Евгения Хачериди в матче с "Витебском". Об этом пишет ua-football.com.
По итогам заседания Хачериди дисквалифицировали на 5 матчей и оштрафовали на 1350 белорусских рублей (около 15 тыс. гривен).
Массажист команды Сергей Лапицкий, который оскорблял арбитров и угрожал им физической расправой, пропустит 3 матча и заплатит 810 рублей (около 9 тыс. гривен).
Также "Динамо" оштрафовано на 810 рублей за недостойное поведение клуба.
Напомним, что на 85-й минуте матча Хачериди был удален за удар ногой игрока соперника. После матча Хачериди в подтрибунном помещении пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова, а также дал в СМИ резонансное интервью по итогам матча, хотя позже в комментарии официальному сайту он принес свои извинения.
Ранее сообщалось, что полицейские на вертолете разогнали футбольный матч.
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