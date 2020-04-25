"Реал" назвал дату возобновления тренировок [ Редактировать ]
Испанский профессиональный футбольный клуб "Реал Мадрид" планирует возобновить тренировки на базе клуба в Вальдебебасе 4 мая.
Об этом сообщает Marca.
"Перед возобновлением тренировок все футболисты пройдут тест на коронавирус. Во время тренировочного процесса игроки будут по максимуму избегать контактов между собой, а потом - максимально быстро покидать базу и возвращаться домой", - говорится в сообщении.
Напомним, в Испании падает смертность от COVID-19.
Ранее сообщалось, что "Челси" и "Барселона" могут обменяться футболистами.
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