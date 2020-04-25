Испанский профессиональный футбольный клуб "Реал Мадрид" планирует возобновить тренировки на базе клуба в Вальдебебасе 4 мая.

Об этом сообщает Marca.

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"Перед возобновлением тренировок все футболисты пройдут тест на коронавирус. Во время тренировочного процесса игроки будут по максимуму избегать контактов между собой, а потом - максимально быстро покидать базу и возвращаться домой", - говорится в сообщении.

Напомним, в Испании падает смертность от COVID-19.

Ранее сообщалось, что "Челси" и "Барселона" могут обменяться футболистами.

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