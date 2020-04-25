Одессит болеет COVID-19 уже седьмую неделю [ Редактировать ]
25-летний житель Одессы Максим Головкин болеет COVID-19 уже седьмую неделю. Это самый "долгоиграющий" случай в Украине, пишет golos.ua.
Одессит признался, что не только он, но уже и врачи не понимают, какую назначать терапию. Последний раз парень сдавал тест на коронавирус 18 апреля. Это был уже четвертый ПЦР-тест с положительным результатом на коронавирус.
"Мой последний ПЦР-тест вновь показал положительный результат. Я общался с медиками, но они не понимают, что дальше делать… Меня отправляют на бесконечный карантин и самоизоляцию без какого-либо лечения. Может, мы что-то не знаем про этот вирус?! Я готов согласиться на полное обследование, чтобы помочь в исследовании этого заболевания", - заявил Головкин.
Одессит предложил провести эксперимент с ежедневным тестированием на коронавирус в течение двух недель. Возможно, исследование будет прорывным и поможет понять: живет ли вирус в организме постоянно или проявляется в определенные моменты.
Максим Головкин вернулся из-за границы 13 марта. Приехав в Одессу, юноша обратился в инфекционную больницу из-за недомогания. Снимок легких указывал на легкую форму пневмонии. 18 марта удалось сдать в больнице экспресс-тест. Он дал негативный результат, но проверка в Киеве показала, что тест все-таки положительный. С тем пор одессит находится на самоизоляции.
Напомним, по состоянию на 09:00 25 апреля, в Украине зафиксировано 8125 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Ранее мы писали о том, что карантин в Украине продлили до 11 мая.
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