Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Глава государства возложил цветы к памятнику Героям Чернобыля, который расположен на Чернобыльской АЭС, вблизи энергоблока, где в 1986 году произошел взрыв.

"Чернобыльская катастрофа – это, без преувеличения, бедствие планетарного масштаба. Она стала не только горьким уроком из недавнего прошлого, но и предостережением на будущее. Планета Земля является колыбелью и домом для всего человечества, и поэтому ее сохранение – ответственность каждого человека и общий долг всех наций мира", – отметил Владимир Зеленский.

В свою очередь премьер-министр выразил огромную благодарность всем, кто ценой собственной жизни и здоровья спас миллионы людей не только в Украине, но и за ее пределами.

"34 года прошло со дня Чернобыльской катастрофы. Именно в этот день пожарные и спасатели приняли на себя удар по ликвидации первых последствий. Спасли миллионы жизней. Сегодня мы чтим их память. Героизм не имеет срока давности. Спасибо всем спасателям и кланяюсь перед теми, кто отдал жизнь за нашу безопасность. Помним ... ", - сказал Денис Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что в этот день мы все должны сказать "спасибо" этим Героям, потому что каждый понимает ужас Чернобыльской трагедии.

Присутствующие почтили память ликвидаторов минутой молчания.